Pauli Siitonen on yksi Suomen tunnetuimmista pitkien matkojen hiihtäjistä. Hän on osallistunut yli sataan Worldloppet- tai Euroloppet -hiihtojen kaltaisiin massahiihtoihin. Osallistumiset ovat tapahtuneet vuosien 1972-1984 aikana. Osallistuessaan näihin hiihtoihin hän sijoittui hyvin useasti kolmen parhaan joukkoon. Tämä onnistui melkein puolessa osallistumiskerroista. Tämä kertoo kuinka hyvä kunto hänellä on ollut pitkien matkojen hiihtoon. Hänet on kansainvälinen hiihtoliitto nimennyt peräti kuutena vuotena maailman parhaaksi hiihtäjäksi pitkillä matkoilla.

Pauli Siitonen onnistui usein ylipitkillä matkoilla

Vaikka taipumusta oli enemmän pitkille matkoille, hän menestyi kilpailuissa myös normaalimatkoilla. Hän edusti Suomea Grenoblessa vuonna 1968, 50 kilometrin matkalla. Hänen harmikseen silloin voitelu epäonnistui ja menestystä ei sillä reissulla tullut. Erik Pihkala yllytti ja innosti Paulia osallistumaan ylipitkille hiihtomatkoille, koska kuntopohja riitti niihin oikein hyvin. Vuonna 1972 tuli vihdoinkin se hetki, kun oli mahdollisuus osallistua Vasa-hiihtoon.

Vaasahiihto oli Paulille sopiva haaste ja hän johti kisaa pitkään. Ja heti ensikertalaisena hän onnistui sijoittumaan kolmanneksi. Vuonna 1973 Vasa-hiihto oli Paulin täysosuma. Hän voitti kisan yli kahden minuutin turvin, mutta ei tajunnut lainkaan olevansa voittaja. Hän oli huomaamattaan ohittanut kilpailua johtaneen Thomas Magnussonin suunnilleen 10 kilometriä ennen maalia. Thomas oli joutunut voitelemaan suksiaan ja näin Pauli nousi voittoon.

Siitonen Schritt

Siitonen johti usein hiihtoja ja hän sai myös nimiinsä ”Siitonen Schritt” -tyylin. Se tarkoittaa hiihtoa, jossa käytetään hyödyksi toispuoleista potkua. Tyyli sopi hänelle hyvin, koska hänellä on vahvat jalat ja jaksoi työntää vauhtia. Tosin varsinaisesta luisteluhiihdosta Pauli ei pidä, koska hänellä on omien sanojensa mukaan väärä painopiste eikä hiihto tunnu luontevalta.